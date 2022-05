CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE – CONSERVATOIRE DU MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

CONCERT DES ÉLÈVES DE L'ORCHESTRE D'HARMONIE – CONSERVATOIRE DU MANS
Chapelle de l'Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans

2022-05-07

Les élèves de l'Orchestre d'Harmonie du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans vous propose de découvrir (ou redécouvrir) les adagio célèbres. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

