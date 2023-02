Concert des élèves de l’école Mariannick et Béreswinde Olland Truchtersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin L’association “Ensemble d’Accordéons Staccato” accompagne les élèves de l’école de musique “Beriannick” sur scène et partage des morceaux de leur choix, en harmonie avec le public. Afin d’enrichir leur prestation, les élèves seront accompagnés par des musiciens confirmés de l’association. Les orchestres Accordéons Staccato et les jeunes de Turbul’anches interpréteront également quelques morceaux de leur propre répertoire. +33 6 08 46 79 12 Truchtersheim

