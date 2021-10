Semoy centre culturel Loiret, Semoy Concert des élèves de l’école de musique municipale centre culturel Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Semoy

Concert des élèves de l’école de musique municipale centre culturel, 16 novembre 2021, Semoy. Concert des élèves de l’école de musique municipale

centre culturel, le mardi 16 novembre à 19:00

mardi 16 novembre centre culturel 19 h pass sanitaire obligatoire

accès libre et pass sanitaire obligatoire

Les élèves de l’école de musique se prennent pour des super-héros et revisitent le répertoire des films célèbres mettant en scène des personnages masqués ! centre culturel 141 rue du Champ Luneau Semoy Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Semoy Autres Lieu centre culturel Adresse 141 rue du Champ Luneau Semoy Ville Semoy lieuville centre culturel Semoy