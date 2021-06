Concert des élèves de l’école de musique de Baule la corne des pâtures 45130 baule, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Baule.

Concert des élèves de l’école de musique de Baule

la corne des pâtures 45130 baule, le jeudi 1 juillet à 18:00

Pas facile de se retrouver et de répéter ensemble en ses périodes bizarres et difficiles de pandémie ! Mais l’envie est plus forte que tout, et par conséquent comme prévu, c’est confirmé, ils seront bien là : les ensembles de pratiques collectives de l’école de musique municipale et de l’école «Musique et Équilibre» d’Orléans. Une scène ouverte, une succession de formations de tous âges …

entrée libre, participation au chapeau

Concert de musiques actuelles

