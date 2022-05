CONCERT DES ÉLÈVES DE LA MASTER-CLASS DE SAXOPHONE Niort, 14 juillet 2022, Niort.

CONCERT DES ÉLÈVES DE LA MASTER-CLASS DE SAXOPHONE Niort

2022-07-14 – 2022-07-14

Niort 79000

EUR Le quatuor de saxophones ELLIPSOS organise depuis 13ans, à l’Abbaye Royale de Celles sur Belle, une Académie Musicale et le FESTIVAL DU SOUFFLE : concerts de musiques classique, du monde, gospel…cet évènement se déroulera cette année du 11 au 17 juillet.

Les quatre musiciens de cet ensemble de renommée internationale sont professeurs de conservatoire ( Nantes, région parisienne, Lyon ) et viennent chaque année enseigner leur art à une vingtaine de jeunes élèves qui se produisent devant le publique de l’Abbaye.

Depuis 2019 le quatuor et ses élèves sortent de l’enceinte de l’Abbaye et vont à la rencontre du public dans des lieux divers : marchés, randonnée concert dans les bois de Celles … .

Ils seront à Niort, place du marché le 14 juillet 2022 à 11h pour vous offrir un concert et échanger avec vous pour leur plus grand plaisir et nous espérons aussi le vôtre.

Le quatuor de saxophones ELLIPSOS organise depuis 13ans, à l’Abbaye Royale de Celles sur Belle, une Académie Musicale et le FESTIVAL DU SOUFFLE : concerts de musiques classique, du monde, gospel…cet évènement se déroulera cette année du 11 au 17 juillet.

Les quatre musiciens de cet ensemble de renommée internationale sont professeurs de conservatoire ( Nantes, région parisienne, Lyon ) et viennent chaque année enseigner leur art à une vingtaine de jeunes élèves qui se produisent devant le publique de l’Abbaye.

Depuis 2019 le quatuor et ses élèves sortent de l’enceinte de l’Abbaye et vont à la rencontre du public dans des lieux divers : marchés, randonnée concert dans les bois de Celles … .

Ils seront à Niort, place du marché le 14 juillet 2022 à 11h pour vous offrir un concert et échanger avec vous pour leur plus grand plaisir et nous espérons aussi le vôtre.

+33 6 02 23 43 65

Le quatuor de saxophones ELLIPSOS organise depuis 13ans, à l’Abbaye Royale de Celles sur Belle, une Académie Musicale et le FESTIVAL DU SOUFFLE : concerts de musiques classique, du monde, gospel…cet évènement se déroulera cette année du 11 au 17 juillet.

Les quatre musiciens de cet ensemble de renommée internationale sont professeurs de conservatoire ( Nantes, région parisienne, Lyon ) et viennent chaque année enseigner leur art à une vingtaine de jeunes élèves qui se produisent devant le publique de l’Abbaye.

Depuis 2019 le quatuor et ses élèves sortent de l’enceinte de l’Abbaye et vont à la rencontre du public dans des lieux divers : marchés, randonnée concert dans les bois de Celles … .

Ils seront à Niort, place du marché le 14 juillet 2022 à 11h pour vous offrir un concert et échanger avec vous pour leur plus grand plaisir et nous espérons aussi le vôtre.

Festival du souffle

Niort

dernière mise à jour : 2022-04-11 par