2023-04-12 19:00:00 – 2023-04-12

Bouches-du-Rhône Professeur : Damien Louis.

Oeuvres de : Steve Reich, Minoru Miki, Wolfgang Reffneider, Andy Akiho. Dans le cadre du Festival Vagues Sonores.

Salle éclipse du Site Pablo Picasso. Gratuit sur réservation. picasso@ville-martigues.fr +33 4 42 07 32 41 Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues

