Concert des cuivres et des percussions 5 Rue Anatole France Cour de l'école Saint-Victor Allier

2023-06-21 19:00:00

2023-06-21 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-21

Cour de l’école 5 Rue Anatole France

Saint-Victor

Représentation des élèves des classes de cuivre et de percussions.

