Concert des confirmés Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Concert des confirmés Maen Roch, 30 avril 2022, Maen Roch. Concert des confirmés La Brionnière Espace Adonis Maen Roch

2022-04-30 – 2022-04-30 La Brionnière Espace Adonis

Maen Roch Ille-et-Vilaine Venez découvrir ce concert ! Nouvelle édition du concert des élèves de l’école de musique Jeanne Morel. L’occasion d’inviter amis, famille et curieux à découvrir les talents musicaux du territoire. Organisée par Coglais musique Jeanne Morel.

Contact par téléphone.

Tout public. +33 6 01 96 29 49 Venez découvrir ce concert ! Nouvelle édition du concert des élèves de l’école de musique Jeanne Morel. L’occasion d’inviter amis, famille et curieux à découvrir les talents musicaux du territoire. Organisée par Coglais musique Jeanne Morel.

Contact par téléphone.

Tout public. La Brionnière Espace Adonis Maen Roch

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Adresse La Brionnière Espace Adonis Ville Maen Roch lieuville La Brionnière Espace Adonis Maen Roch Departement Ille-et-Vilaine

Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maen-roch/

Concert des confirmés Maen Roch 2022-04-30 was last modified: by Concert des confirmés Maen Roch Maen Roch 30 avril 2022 ille-et-vilaine Maen Roch

Maen Roch Ille-et-Vilaine