Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire EUR 13 13 C’est au profit d’Anjou-L’viv, l’association humanitaire qui organise les spectacles de danses des Petits souliers d’Ukraine, qu’ils proposent ce tour de chants regroupant soixante ans de chanson.

« Notre concert se partage entre une moitié de chansons interprétées par les Compagnons de la chanson, et une moitié de nos créations, le tout ponctué de séquences humoristiques », précisent les chanteurs.

Les bénéfices permettront de financer les actions humanitaires de l’association.

+33 6 14 02 42 57

