Concert des Compagnons de la Tourlandry, les filleuls des Compagnons de la chanson Bessines, 14 novembre 2021, Bessines.

Avec les Compagnons de la Tourlandry, nés en 1959 et 1180 concerts, de Lonlaie L’abbaye à Annecy, d’Arcis-sur-Aube à La Cavalerie, de Paray-le-Monial à Rome, de Paris à Niort…, dont des scènes partagées avec des grands de la chanson (Jacques Brel, Aznavour, Pierre Perret, Michel Delpech, Jacques Dutronc…) et 16 albums dont le 16ème édité en France et Belgique par Marianne Mélodie : “Les Compagnons chantent Noël” (sortie le 4 novembre prochain).

Concert au profit d’Ezimé-Congo.

