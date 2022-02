Concert des Clés en Fête Salle des Nouëlles Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Loire-Atlantique

Concert des Clés en Fête Salle des Nouëlles, 21 mai 2022, Le Landreau. Concert des Clés en Fête

Salle des Nouëlles, le samedi 21 mai à 20:30

Les Clés en fête vont vous faire voyager et traverser l’Histoire le temps d’une soirée. Au travers d’oeuvres de Jacob De Haan (compositeur prolifique pour orchestres d’harmonie) entre autres, nous rencontrerons Cléopâtre et bien d’autres encore …

5 euros / gratuit -12 ans

Concert Salle des Nouëlles 19 Rue de la Loire, 44430 Le Landreau Le Landreau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:00:00

