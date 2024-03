Concert des classes d’ensemble jazz des Ateliers Jazz de Gérard Sumian rouge belle de mai Marseille, samedi 17 février 2024.

Concert des classes d’ensemble jazz des Ateliers Jazz de Gérard Sumian ♫JAZZ♫ Samedi 17 février, 21h00 rouge belle de mai 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T21:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T21:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:30:00+01:00

ENSEMBLES JAZZ DES ATELIERS DIRIGÉS PAR GÉRARD SUMIAN

ONZE GROUPES EN CONCERT

Comme de nombreuses années maintenant, le Rouge Belle de Mai accueille à nouveau les ensembles jazz des ateliers jazz dirigés par Gérard Sumian depuis plus de vingt-cinq ans au sein de l’association Soleil Levant, sur la cité Phocéenne. Le répertoire et les arrangements travaillés lors de ces ateliers pendant la saison sont à chaque fois présentés en concert.

En quartet, quintet, au total près de quarante musiciennes et musiciens, certains encore peu habitués à se produire en public, d’autres bien plus aguerris et jazzmen confirmés ou en passe de le devenir, se succèdent sur scène pour partager leur passion du jazz et présenter leurs interprétations et improvisations.

Pour ce premier concert de la saison, un répertoire puisé essentiellement parmi de grands standards de jazz et bossa nova, mais aussi parmi quelques compositions de jazzmen tel, Clifford Brown, Duke pearson, Ahmad Jamal, Miles Davis, Wes Montgomery…

A chaque fois, la grande variété des différents groupes, l’ambiance chaleureuse, le bon esprit du jazz, l’enthousiasme de tous, emportent une adhésion générale parmi les musiciens et le public. A ne pas manquer !

Au plaisir de vous y retrouver.

+ d’infos ateliers/cours : http://sumian.gerard.free.fr/

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 6E

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 07 00 87 »}] [{« link »: « http://sumian.gerard.free.fr/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]