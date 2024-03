Concert des Chum’s musique irlandaise Ingersheim, dimanche 21 avril 2024.

Concert des Chum’s musique irlandaise Ingersheim Haut-Rhin

Les Chum’s, composés de Chris aux flûtes, Sergio au chant, à la guitare et aux arrangements, Jo au violon et à l’Uilleann pipes, ainsi que Thierry aux percussions, sont un groupe de quatre amis unis par une passion indéfectible pour la musique et la culture irlandaises depuis 1995. Leur alchimie unique a donné naissance à un groove original, évoluant au fil des ans pour nous transporter à travers l’exode des Irlandais à travers le monde.

Lors de ce concert, les Chum’s vous invitent à embarquer pour une croisière verte, où l’ambiance des pubs de Dublin, les parfums des embruns des Cliffs of Moher et la douceur des airs mélancoliques vous transporteront dans un imaginaire empreint d’amour.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience musicale inoubliable !

Une billetterie sera assurée sur place Buvette et petite restauration. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

17 rue des Trois-Epis

Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est culturecom@ville-ingersheim.fr

