Concert des Chorhus Rouen, samedi 13 avril 2024.

Concert des Chorhus Rouen Seine-Maritime

Le pianiste Auguste Antonov et les Chœurs et orchestre des Universités et Hôpitaux de Rouen-Normandie, sous la direction de Pierre Déchelotte joueront des œuvres de Tchaïkovski, Bruckner, Gounod, Beethoven…

Lieu Abbatiale St Ouen Rouen

Entrée et participation libres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

25 Place du Général de Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie pdurandg@free.fr

L’événement Concert des Chorhus Rouen a été mis à jour le 2024-02-22 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES