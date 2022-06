CONCERT DES CHORALINES KORHOLEN

CONCERT DES CHORALINES KORHOLEN, 15 juillet 2022, . CONCERT DES CHORALINES KORHOLEN



2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-15 20:30:00 Le chœur breton des Choralines Korholen chante les Musiques Bretonnes et les Chants du Monde.

Sous la Direction de Christophe Vincent. mmuzerelle@aol.com +33 6 79 83 95 12 http://choralineskorholen.org/ Le chœur breton des Choralines Korholen chante les Musiques Bretonnes et les Chants du Monde.

Sous la Direction de Christophe Vincent. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville