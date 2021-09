Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne, Montpon-Ménestérol Concert des chorales de Montpon dans le cadre du festival Point d’orgues Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

Montpon-Ménestérol

Concert des chorales de Montpon dans le cadre du festival Point d’orgues Montpon-Ménestérol, 3 octobre 2021, Montpon-Ménestérol. Concert des chorales de Montpon dans le cadre du festival Point d’orgues 2021-10-03 – 2021-10-03

Montpon-Ménestérol Dordogne Concert des chorales de Montpon dans le cadre du festival Point d’orgues : A travers chants et les voix de l’Isle : chansons populaires et variées, gratuit, 45 mns à 14h30 à l’Eglise de Ménestérol Concert des chorales de Montpon dans le cadre du festival Point d’orgues : A travers chants et les voix de l’Isle : chansons populaires et variées, gratuit, 45 mns à 14h30 à l’Eglise de Ménestérol Concert des chorales de Montpon dans le cadre du festival Point d’orgues : A travers chants et les voix de l’Isle : chansons populaires et variées, gratuit, 45 mns à 14h30 à l’Eglise de Ménestérol Freepik dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Ville Montpon-Ménestérol lieuville 45.01712#0.15423