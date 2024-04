CONCERT DES CHORALES Banassac-Canilhac, vendredi 26 avril 2024.

CONCERT DES CHORALES Banassac-Canilhac Lozère

Concert des chorales l´Echo de Roqueprins et chorale du Sycomore, Les choristes de La Canourgue et de l´école de Banassac, vous invitent pour un concert de chants variés à 18h30, à l´église Saint Médard de Banassac. Entrée libre.

Direction : François DUSOL

Direction : François DUSOL

Accompagnement piano : Noah FABRE EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie

