Concert des Choeurs Solidaires Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Concert des Choeurs Solidaires Blaye, 27 mars 2022, Blaye. Concert des Choeurs Solidaires Eglise Saint-Romain 20 Rue Saint-Romain Blaye

2022-03-27 – 2022-03-27 Eglise Saint-Romain 20 Rue Saint-Romain

Blaye Gironde Blaye EUR 10 10 La Chorale Jaufré Rudel organise un concert exceptionnel avec la Jeune Académie Vocale d’Aquitaine et le choeur basque Bestalariak. Venez écouter les répertoires variés de chacun des choeurs ainsi qu’un chant interprété en commun par les trois choeurs.

Les bénéfices du concert seront reversés aux Restos du Coeur, au Secours Populaire et au Secours Catholique. La Chorale Jaufré Rudel organise un concert exceptionnel avec la Jeune Académie Vocale d’Aquitaine et le choeur basque Bestalariak. Venez écouter les répertoires variés de chacun des choeurs ainsi qu’un chant interprété en commun par les trois choeurs.

Les bénéfices du concert seront reversés aux Restos du Coeur, au Secours Populaire et au Secours Catholique. +33 6 15 02 48 69 La Chorale Jaufré Rudel organise un concert exceptionnel avec la Jeune Académie Vocale d’Aquitaine et le choeur basque Bestalariak. Venez écouter les répertoires variés de chacun des choeurs ainsi qu’un chant interprété en commun par les trois choeurs.

Les bénéfices du concert seront reversés aux Restos du Coeur, au Secours Populaire et au Secours Catholique. Chorale Jaufré Rudel

Eglise Saint-Romain 20 Rue Saint-Romain Blaye

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT Blaye

Détails Catégories d’évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu Blaye Adresse Eglise Saint-Romain 20 Rue Saint-Romain Ville Blaye lieuville Eglise Saint-Romain 20 Rue Saint-Romain Blaye Departement Gironde

Blaye Blaye Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaye/

Concert des Choeurs Solidaires Blaye 2022-03-27 was last modified: by Concert des Choeurs Solidaires Blaye Blaye 27 mars 2022 Blaye Gironde

Blaye Gironde