Concert des Choeurs de Dinard Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Concert des Choeurs de Dinard Saint-Lunaire, 30 avril 2022, Saint-Lunaire. Concert des Choeurs de Dinard Vieille Eglise Rue de la Vieille Église Saint-Lunaire

2022-04-30 – 2022-04-30 Vieille Eglise Rue de la Vieille Église

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Concert des Choeurs de Dinard à la Vieille Eglise de Saint Lunaire Gratuit – Participation libre. Samedi 30 avril 2022 – 18h30 – Vieille Eglise de Saint Lunaire isabelleginet@orange.fr +33 6 66 56 74 23 Concert des Choeurs de Dinard à la Vieille Eglise de Saint Lunaire Gratuit – Participation libre. Samedi 30 avril 2022 – 18h30 – Vieille Eglise de Saint Lunaire Vieille Eglise Rue de la Vieille Église Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Vieille Eglise Rue de la Vieille Église Ville Saint-Lunaire lieuville Vieille Eglise Rue de la Vieille Église Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine

Concert des Choeurs de Dinard Saint-Lunaire 2022-04-30 was last modified: by Concert des Choeurs de Dinard Saint-Lunaire Saint-Lunaire 30 avril 2022 ille-et-vilaine Saint-Lunaire

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine