Concert des choeurs basques Itsasoa Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz, vendredi 4 octobre 2024.

Concert des choeurs basques Itsasoa Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

A cette occasion, le Chœur Itsasoa (Ensemble mixte de 60 choristes) aura le plaisir de vous présenter son programme composé de chants traditionnels, sacrés, mais aussi contemporains issus du riche patrimoine musical et culturel basque. ITSASOA chante l’amour, la liberté, la nature, la mer, la vie aux champs, la richesse historique du Pays Basque où l’émotion et la qualité vont de pair.

La plupart des œuvres sont harmonisées au plus près de leur écriture originelle par des compositeurs de renom tels que Francisco de Madina, Pablo Sorozabal ou Josu Elberdin, que le Chœur Itsasoa s’attache à faire connaître et à promouvoir, en faisant ressortir l’émotion du chant choral basque.

Les choristes répartis en 4 à 8 pupitres sont dirigés par Frédéric Sorhaitz, depuis 2002.

Réservations à l’Office du Tourisme de Saint Jean de Luz et Billetterie sur place. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04 21:00:00

fin : 2024-10-04

Eglise Saint Jean Baptiste 1 rue de l’église

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert des choeurs basques Itsasoa Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Pays Basque