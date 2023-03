Concert des choeurs basques Itsasoa Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

2023-05-22 21:00:00 – 2023-05-22

Basses-Pyrénées EUR 12 12 Ensemble mixte de 60 choristes Itsasoa , vous propose de vous faire connaître la richesse polyphonique des chants basques. Ensemble mixte de 60 choristes Itsasoa , vous propose de vous faire connaître la richesse polyphonique des chants basques. +33 5 59 26 03 16 Association Itsasoa itsasoa

