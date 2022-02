Concert des chanteurs Pyrénéens de Tarbes Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Concert des chanteurs Pyrénéens de Tarbes
2022-07-09 20:30:00
Église GEDRE
Gavarnie-Gèdre

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09 Église GEDRE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Le chœur des chanteurs Pyrénéens de Tarbes donne un concert à l’occasion de leurs 80 ans ! https://www.chanteurs-pyreneens.fr/ Église GEDRE Gavarnie-Gèdre

