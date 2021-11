Brunoy Eglise Saint-Médard Brunoy, Essonne Concert des chanteurs d’oiseaux Eglise Saint-Médard Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Essonne

Concert des chanteurs d’oiseaux Eglise Saint-Médard, 21 novembre 2021, Brunoy. Concert des chanteurs d’oiseaux

Eglise Saint-Médard, le dimanche 21 novembre à 16:00

Musiques allant de la Renaissance à l’époque contemporaine, alliant les sonorités de l’orgue à celles de toutes sortes d’oiseaux. Présentation nécessaire du pass sanitaire à l’entrée. Les tarifs ● 1 concert 12 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit et groupe) / 6 € (élèves des conservatoires) ● 2 à 3 concerts 10 € (plein tarif) / 8€ (tarif réduit) / 3 € (élèves des conservatoires) Tarif réduit : pour les demandeurs d’emploi, – de 18 ans, étudiants, familles nombreuses, personnes handicapées et leur accompagnateur, sur présentation d’un justificatif. Tarif groupe : s’applique pour l’achat de 10 places d’un même concert. Billetterie : mardis et jeudis de 14h30 à 18h samedi de 10h à 12h Office de tourisme 2, rue Philisbourg – Brunoy 01 69 43 71 21 Une billetterie sera également disponible sur place, une heure avant le début des concerts. En clôture du 14e Festival d’orgue de Brunoy, retrouvez les Chanteurs d’oiseaux avec Jean Boucault et Johnny Rasse (siffleurs) et Freddy Eichelberger (organiste). Eglise Saint-Médard 14, rue Monmartel, Brunoy Brunoy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brunoy, Essonne Autres Lieu Eglise Saint-Médard Adresse 14, rue Monmartel, Brunoy Ville Brunoy lieuville Eglise Saint-Médard Brunoy