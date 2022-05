Concert “Des chansons plein la tête” Tonneins, 24 juillet 2022, Tonneins.

Concert “Des chansons plein la tête” Salle de la Manoque Cours de Verdun Tonneins

2022-07-24 17:30:00 – 2022-07-24 19:30:00 Salle de la Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne

EUR 12 12 Concert “Des chansons plein la tête”:

– 12 chanteurs, peut-être 13 si une surprise se prépare… Ils sont issus d’émissions télévisées musicales célèbres… Ils aiment la chanson Française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Tonneins.

– Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres.

Au programme :

– des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

– Les artistes seront sur scène bénévolement.

– Les fonds collectés par les concerts seront versés à une association caritative.

– Placement libre.

– Ouverture des portes à 16h30.

– Billetterie aux Offices de Tourisme du Val de Garonne à Tonneins et à Marmande.

Concert “Des chansons plein la tête”:

– 12 chanteurs, peut-être 13 si une surprise se prépare… Ils sont issus d’émissions télévisées musicales célèbres… Ils aiment la chanson Française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Tonneins.

Concert “Des chansons plein la tête”:

– 12 chanteurs, peut-être 13 si une surprise se prépare… Ils sont issus d’émissions télévisées musicales célèbres… Ils aiment la chanson Française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Tonneins.

– Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres.

Au programme :

– des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

– Les artistes seront sur scène bénévolement.

– Les fonds collectés par les concerts seront versés à une association caritative.

– Placement libre.

– Ouverture des portes à 16h30.

– Billetterie aux Offices de Tourisme du Val de Garonne à Tonneins et à Marmande.

Théâtre Lagrange

Salle de la Manoque Cours de Verdun Tonneins

dernière mise à jour : 2022-05-04 par