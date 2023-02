Concert “Des Chansons plein la tête” Salle Armontel, 7 mai 2023, Vimoutiers .

Concert “Des Chansons plein la tête”

Rue du 14 juin Salle Armontel Vimoutiers Orne Salle Armontel Rue du 14 juin

2023-05-07 17:30:00 17:30:00 – 2023-05-07 19:30:00 19:30:00

Salle Armontel Rue du 14 juin

Vimoutiers

Orne

Ils sont issus d’émissions télévisées célèbres, ils aiment la chanson Française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Vimoutiers.

Au programme : des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à la dernière minute mais les noms de Timéo (vu dans The Voice Kid), Geoffrey, Léa, Hervé, Arsène, Denis (vu dans N’oubliez pas les paroles), Axelle (vu à la Nouvelle Star), Dimète Tatoué (vu dans Le plus grand karaoké de France), Gabriel-Joseph (vu dans The Artist) et plein d’autres… ont été avancés.

Billets en vente au Bar Le Pénalty et au magasin ALH MOTORS. Et sur place le jour même en fonction des billets restants.

Ils sont issus d’émissions télévisées célèbres, ils aiment la chanson Française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Vimoutiers.

Au programme : des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à la dernière minute mais les noms de Timéo (vu dans The Voice Kid), Geoffrey, Léa, Hervé, Arsène, Denis (vu dans N’oubliez pas les paroles), Axelle (vu à la Nouvelle Star), Dimète Tatoué (vu dans Le plus grand karaoké de France), Gabriel-Joseph (vu dans The Artist) et plein d’autres… ont été avancés.

Billets en vente au Bar Le Pénalty et au magasin ALH MOTORS. Et sur place le jour même en fonction des billets restants.

contact@vimoutiers.fr +33 2 33 39 80 60 https://vimoutiers.fr/

Ville de Vimoutiers

Salle Armontel Rue du 14 juin Vimoutiers

dernière mise à jour : 2023-02-22 par