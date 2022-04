Concert “Des chansons plein la tête” Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Concert “Des chansons plein la tête” Cambo-les-Bains, 23 juillet 2022, Cambo-les-Bains. Concert “Des chansons plein la tête” Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains

2022-07-23 20:30:00 – 2022-07-23 Salle AIEC 6 Square Albenitz

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Cambo-les-Bains Plusieurs Maestros de l’émission télévisée, « N’oubliez pas les paroles », donneront un concert caritatif.

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains

