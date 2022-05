Concert des Barbeaux (Nyons Festiv’été) Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Concert des Barbeaux (Nyons Festiv’été) Nyons, 30 juillet 2022, Nyons. Concert des Barbeaux (Nyons Festiv’été) Place du Docteur Bourdongle Place des Arcades Nyons

2022-07-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-30 Place du Docteur Bourdongle Place des Arcades

Nyons Drôme Concert de folk, rock festif offert par la ville de Nyons dans le cadre de Nyons Festiv’été 2022.



> Sous réserve de modifications ! l.flouret@nyons.com +33 4 75 26 50 10 https://www.nyons.com/sorties-actus/nyons-festivete Place du Docteur Bourdongle Place des Arcades Nyons

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Place du Docteur Bourdongle Place des Arcades Ville Nyons lieuville Place du Docteur Bourdongle Place des Arcades Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Concert des Barbeaux (Nyons Festiv’été) Nyons 2022-07-30 was last modified: by Concert des Barbeaux (Nyons Festiv’été) Nyons Nyons 30 juillet 2022 Drôme Nyons

Nyons Drôme