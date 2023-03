Concert des B-SIDERS Champagnole Catégories d’Évènement: Champagnole

Jura

Concert des B-SIDERS, 10 mars 2023, Champagnole . Concert des B-SIDERS Bar La Londaine Champagnole Jura

2023-03-10 – 2023-03-10 Champagnole

Jura Concert des B-SIDERS organisé par l’association « Bonjour chez vous » au Bar La Londaine, en plein centre ville de Champagnole.

Au programme de la soirée : du bkues, RnRoll, Soul, Rhythm n Blues avec Johnny Cash, The Rolling Stones, The Clash, Chuck Berry… +33 3 84 52 45 99 Champagnole

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Champagnole Adresse Bar La Londaine Champagnole Jura Ville Champagnole Departement Jura Lieu Ville Champagnole

Champagnole Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole /

Concert des B-SIDERS 2023-03-10 was last modified: by Concert des B-SIDERS Champagnole 10 mars 2023 Bar La Londaine Champagnole Jura Champagnole Jura

Champagnole Jura