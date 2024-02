Concert des Ateliers de Musique Ancienne Eglise St Jacques Le Tréport, mercredi 10 juillet 2024.

Concert des Ateliers de Musique Ancienne Eglise St Jacques Le Tréport Seine-Maritime

25 ème édition des Ateliers de Musique Ancienne. ’Orfeo di Cracovia fidèle au Treport !…

Ils viennent des quatre coins de l’Europe, les musiciens de l’OrfeO di Cracovia prendront à nouveau leurs quartiers d’été entre Normandie et

Picardie. Ils donnent à nouveau rendez au public estival à l’église Saint Jacques du Tréport sur le thème Animal avec un programme Vivaldi, Bach, Händel, Couperin… et quelques autres compositeurs de l’époque baroque.

Animal… L’animal est une généreuse source d’inspiration pour les artistes de toute époque, singulièrement à l’époque baroque. Dans la musique, le chant des oiseaux, symboles de nature et de liberté, inspirent les compositeurs des 17ème et 18ème siècles tels que Vivaldi dans son emblématique concerto pour flûte il Cardellino , Jakob van Eck dans son

Engels Nachtegaeltje , Daquin dans son fameux Coucou ou encore Couperin dans son merveilleux Rossignol en Amour .

25 ème édition des Ateliers de Musique Ancienne. ’Orfeo di Cracovia fidèle au Treport !…

Ils viennent des quatre coins de l’Europe, les musiciens de l’OrfeO di Cracovia prendront à nouveau leurs quartiers d’été entre Normandie et

Picardie. Ils donnent à nouveau rendez au public estival à l’église Saint Jacques du Tréport sur le thème Animal avec un programme Vivaldi, Bach, Händel, Couperin… et quelques autres compositeurs de l’époque baroque.

Animal… L’animal est une généreuse source d’inspiration pour les artistes de toute époque, singulièrement à l’époque baroque. Dans la musique, le chant des oiseaux, symboles de nature et de liberté, inspirent les compositeurs des 17ème et 18ème siècles tels que Vivaldi dans son emblématique concerto pour flûte il Cardellino , Jakob van Eck dans son

Engels Nachtegaeltje , Daquin dans son fameux Coucou ou encore Couperin dans son merveilleux Rossignol en Amour . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 20:45:00

fin : 2024-07-10

Eglise St Jacques 4 Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie menuge@me.com

L’événement Concert des Ateliers de Musique Ancienne Le Tréport a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers