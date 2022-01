Concert des ateliers à la cave AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

À 20h30 : Un atelier Treasure Isle d’Anthony Buclin avec: Katie Northcott, chant. Rachel Bolle, piano. Toscan Donat, guitare électrique. Lupe Bosshard, basse électrique. Rudi Finci, batterie. À 21h30 : Pas de Jam des ateliers.

Entrée libre

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève

