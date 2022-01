Concert des ateliers à la cave AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Concert des ateliers à la cave AMR / Sud des Alpes, 26 janvier 2022, Genève. Concert des ateliers à la cave

AMR / Sud des Alpes, le mercredi 26 janvier à 20:30

A 20h30 : Un atelier jazz moderne de Luca Pagano avec : Patrizia Birchler Emery, chant. Stéphane Emery, saxophone ténor. Lorenzo Agostino, guitare électrique. Carlo Forti, piano. Félix Gomez, basse électrique. Philippe Studer, batterie. Pas de jam des ateliers

Entrée Libre

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

2022-01-26T20:30:00 2022-01-26T22:00:00

Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève

