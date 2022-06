Concert des Amis de la cathédrale

Concert des Amis de la cathédrale, 10 juin 2022, . Concert des Amis de la cathédrale

2022-06-10 – 2022-06-10 Au programme le Gloria de Vivaldi et la Messe du Couronnement de Mozart. Concert gratuit avec libre participation. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Programme : Antonio VIVALDI (1678-1741)

GLORIA

en ré majeur pour soli, chœur et orchestre, RV 589. Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

MESSE DU COURONNEMENT

en ut majeur, pour soli, chœur et orchestre, K.317. Solistes :

Alexandra GOUTON, soprano

Yété QUEIROZ, alto

Adrian BRAND, ténor

Philippe EON, basse CHOEUR ET ORCHESTRE PAUL KUENTZ

sous la direction de Paul Kuentz Pour marquer l’achèvement de la restauration du tour de chœur, entamée en 1995, les Amis de la cathédrale organisent un grand concert avec l’ensemble chœur et orchestre Paul Kuentz. http://amiscathedrale.com/ Au programme le Gloria de Vivaldi et la Messe du Couronnement de Mozart. Concert gratuit avec libre participation. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Programme : Antonio VIVALDI (1678-1741)

GLORIA

en ré majeur pour soli, chœur et orchestre, RV 589. Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

MESSE DU COURONNEMENT

en ut majeur, pour soli, chœur et orchestre, K.317. Solistes :

Alexandra GOUTON, soprano

Yété QUEIROZ, alto

Adrian BRAND, ténor

Philippe EON, basse CHOEUR ET ORCHESTRE PAUL KUENTZ

sous la direction de Paul Kuentz chartres dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville