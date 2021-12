Wattrelos La Boîte à Musiques Nord, Wattrelos Concert des Adhérents La Boîte à Musiques Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Concert des Adhérents de la Boîte à Musiques Une fois de plus, dans le cadre du développement de la pratique amateur des musiques actuelles, la BAM donnera carte blanche à plusieurs groupes adhérents. Une soirée qui sera dédiée évidement à la Musique Live. La scène sera équipée en condition concert (son – lumières), les groupes seront accompagnés d’une équipe technique aux petits soins…De la créativité, des compositions personnelles, des reprises interprétées par des musiciens amateurs. Pour certains d’entre eux, ça sera même le grand saut, le premier passage sur scène devant un public. SAMEDI 05 FEVRIER 2022 à 20h30 Boite à Musiques – Wattrelos Gratuit Infos / Résa : 03.20.75.85.86 – Office de tourisme de Wattrelos

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00

