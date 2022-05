Concert des Accords et du Temps Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Concert des Accords et du Temps Joué-lès-Tours, 7 mai 2022, Joué-lès-Tours. Concert des Accords et du Temps Joué-lès-Tours

2022-05-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-07 22:00:00 22:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours +33 6 30 09 24 74 joué lès orgues

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Ville Joué-lès-Tours lieuville Joué-lès-Tours Departement Indre-et-Loire

Concert des Accords et du Temps Joué-lès-Tours 2022-05-07 was last modified: by Concert des Accords et du Temps Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 7 mai 2022 Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire