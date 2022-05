Concert des 50 ans du Choeur de Meudon Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Victor Hugo mis en musique par 5 compositeurs contemporains, une création du Choeur de Meudon au Centre d’Art et de Culture de Meudon , le vendredi 17 juin 2022 Incroyable mais vrai : Victor Hugo a écrit un poème intitulé « Meudon » dans son recueil « Les chansons des rues et des bois » (1865) ! Un poème bucolique et… coquin, bien sûr. Pour célébrer ses 50 ans, le Chœur de Meudon a décidé de mettre ce poème en musique en commandant à 5 compositeurs une œuvre originale pour soprano solo, chœur, piano, orgue et percussions. C’est ainsi que s’enchaîneront, reliés par un fil commun mais dans des styles différents (fugué, music-hall…), 5 extraits du poème : « Renaître à jamais…et l’âme et Dieu soient infinis » (musique de Stéphane Delplace), « Tout vibre, on sent de l’hyménée et de l’amour sur les sommets » (Pierre Chepelov), « Le printemps est une revanche, il faut aimer » (Julien Le Hérissier), « Tout veut que tout vive et revive » (Véra Nikitine), « Vénus au bois de Meudon » (Pierre Cholley). Nous chanterons ensuite un florilège de nos plus belles oeuvres chantées depuis 10 ans : Christ Lag in Todesbanden (JS. Bach) Lord, Let me know mine end (M.Greene) Lux Aeterna (S.Delplace) Les Djinns (G.Fauré) Shall I compare (N. Lindberg) Libertango (A. Piazzolla)

Prévente 19 € /15 € (*) – Sur place 22 € / 19 € (*) : tarif réduit pour les 12-25 ans , gratuit pour les – de 12 ans

