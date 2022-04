Concert des 4 vallées en Musique Griselles, 2 juillet 2022, Griselles.

Concert des 4 vallées en Musique Griselles

2022-07-02 – 2022-07-02

Griselles Loiret Griselles

Pour ce deuxième concert de la saison de 4 Vallées en Musique au cœur du Gâtinais, Patrice FONTANAROSA a choisi un ensemble tout-terrain et insolite qui revisite la musique de chambre. Créée en 2014, la Tromba Camerata est la réunion de cinq amis trompettistes professionnels, ayant à cœur de partager leur passion pour la musique et leurs instruments avec humour et simplicité. De Bach et Mozart à Gershwin ou Michel Legrand, il n’y a qu’un saut que nos 5 trompettistes , en solos ou en formation, franchissent allègrement pour le bonheur des spectateurs.

Deuxième concert de la saison 2022 organisé par « 4 Vallées en Musique au Cœur du Gâtinais »

4vallees.en.musique@gmail.com

4 Vallées en Musique

Griselles

