Jardins des faïenciers, le dimanche 6 juin à 15:00

Encore plus de tubes des étés d’avant. Encore plus de hits écoutés dans les bouchons sur la route du lac de la Madine. Elles reviennent, et elles osent tout : elles rendent Carlos sexy, révèlent le punk garage du Cloclo qui dort en chacun.e de nous, célèbrent leur sainte Dalida à coup de poussées de fièvre du samedi soir (ou du dimanche après-midi) Oserez-vous tenter l’expérience ? Les 3 Grâsses, c’est de la chanson à voir, c’est de la paillette sur du fromage de tête, c’est des cœurs avec des doigts gras. avec Natalia Klein, Claire Amélie et Emeline Thierion

Sur inscription / dans la limite des places disponibles

Les 3 Grâsses sont de retour avec un tout nouveau spectacle.

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T16:30:00

