Concert : Des 2 côtés del Atlantico Saint-Dizier

Saint-Dizier

Concert : Des 2 côtés del Atlantico Saint-Dizier, 7 décembre 2022

5 place du Général de Gaulle Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Marne

2022-12-07 18:30:00

Médiathèque de Saint-Dizier 5 place du Général de Gaulle

Saint-Dizier

Marne Joseph Pariaud assure la liaison musicale entre deux terres : la France et l’Argentine. Sa voix puissante invite à partager chaleureusement les légendes argentines et ses compositions originales. En trio, il invite Nicolas Canavaggia à la contrebasse et Nicolas Mary au basson, pour un concert plein de surprises, de vitalité et de mélodies envoûtantes ! Sur réservation. +33 3 25 56 56 66 Médiathèque de Saint-Dizier 5 place du Général de Gaulle Saint-Dizier

