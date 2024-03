Concert des 150 ans de l’harmonie Espace charles de gaulle CRENEY PRÈS TROYES, samedi 16 mars 2024.

Concert des 150 ans de l’harmonie 3 DATES 3 ENDROITS 3 INVITES

Pour fêter ses 150 ans, l’association a souhaité marquer l’évènement en dotant chaque musicien d’un polo floqué du logo présent sur ce document.

Il sera porté… Samedi 16 mars, 20h30 Espace charles de gaulle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

3 DATES 3 ENDROITS 3 INVITES

Pour fêter ses 150 ans, l’association a souhaité marquer l’évènement en dotant chaque musicien d’un polo floqué du logo présent sur ce document.

Il sera porté lors de chacun des concerts de cette année.

Samedi 16 MARS à l’Espace Charles de Gaulle de Creney à 20H30

Pour ce premier rendez-vous, l’Harmonie invite l’une des cinq plus grandes formations musicales de L’Armée. Ambassadrice de l’Armée de Terre, cette phalange musicale contribue au prestige de très nombreuses cérémonies officielles. Elle se produit souvent en concert tant en France qu’à l’étranger.

Il s’agit de la Musique des Troupes de Marine, composée pour l’occasion de 56 musiciens professionnels. Elle est basée à Versailles sur le Camp de Satory. Le choix de cet invité a été motivé par la présence dans ses rangs du caporal Alexis BOUCHERAT qui est natif de Pont-Sainte-Marie et qui a commencé sa formation musicale à l’école de musique Maurice FAILLENOT. L’Harmonie de Pont-Sainte-Marie/Lavau/Creney jouera une première partie autour de la danse.

Samedi 22 JUIN à la Salle socio-culturelle de LAVAU à 20H30

Pour ce deuxième rendez-vous, nous voulions retrouver des musiciens qui avaient déjà soufflés les 140 bougies de l’Harmonie. Alors étudiants au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ils sont maintenant professionnels dans des orchestres prestigieux.

Regroupés dans le quintette de cuivres Quintegr’al Brass, ils nous feront découvrir la sonorité et la polyvalence des instruments de la famille des cuivres.

Nous aurons plaisir d’y retrouver Nicolas CUNIN, tromboniste, qui a été membre de l’Harmonie durant sa formation musicale à Troyes.

Samedi 14 DECEMBRE à la MAC de Pont-Sainte-Marie à 20H30

Pour clôturer cette année anniversaire, nous ferons la fête.

Composé d’une grosse section cuivre et d’une rythmique implacable, le Big Funk Brass diffuse son énergie singulière funk/hip-hop depuis plus de dix ans sur les scènes françaises et européennes. Que ce soit dans la rue, en acoustique, ou sur scène, il régale et donne une furieuse envie de se lâcher !

Un nouveau challenge pour l’Harmonie qui préparera un programme Funck/Hip-Hop pour jouer la première partie avec le Big Funk Brass.

2024

Espace charles de gaulle 1, impasse des jardins , 10150 CRENEY PRÈS TROYES CRENEY PRÈS TROYES