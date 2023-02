Concert Dérives ! Enracinés ! Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Concert Dérives ! Enracinés !, 4 mars 2023, Brest . Concert Dérives ! 24 Rue d’Aiguillon Enracinés ! Brest Finistère Enracinés ! 24 Rue d’Aiguillon

2023-03-04 – 2023-03-04

Enracinés ! 24 Rue d’Aiguillon

Brest

Finistère Après un 1er passage remarqué l’an dernier avec leur formation LA CHANCE, on accueille une nouvelle fois cette bande de copains pour un nouveau live. Place à DÉRIVES, qui vient de sortir son 1er EP intitulé « La nuit ne viendra pas ». De l’Indie Pop brestoise comme on aime ! Début du concert 20h45 – Service de restauration de 19h à 20h15 bonjour@enracines-brest.fr +33 2 98 46 94 26 https://www.enracines-brest.fr/%C3%A9v%C3%A8nements Enracinés ! 24 Rue d’Aiguillon Brest

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Enracinés ! 24 Rue d'Aiguillon Ville Brest lieuville Enracinés ! 24 Rue d'Aiguillon Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest /

Concert Dérives ! Enracinés ! 2023-03-04 was last modified: by Concert Dérives ! Enracinés ! Brest 4 mars 2023 24 Rue d'Aiguillon Enracinés ! Brest Finistere Enracinés ! Brest finistère

Brest Finistère