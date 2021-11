Lille Conservatoire de Lille Lille, Nord Concert d’ensembles de contrebasses Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concert d’ensembles de contrebasses Conservatoire de Lille, 12 décembre 2021, Lille. Concert d’ensembles de contrebasses

Conservatoire de Lille, le dimanche 12 décembre à 15:30

Une dizaine d’élèves de l’école musique de Loos partageront un moment sur scène avec une vingtaine d’élèves du conservatoire de Lille lors de ce concert d’ensembles de contrebasses. Les élèves, grâce à leur travail en amont lors d’un stage, vont expérimenter le vivre ensemble, développer leur faculté d’adaptation, de mobilité, de polyvalence. L’écoute , le travail du son et des nuances, de la justesse, du tempo, outils précieux dans la prise de conscience du rôle de chacun au sein du collectif. Le répertoire abordé, un répertoire d’ensemble allant du duo aux grands ensembles avec des pièces originales et des transcriptions permettra de mettre la contrebasse en valeur de différentes façons, mélodique, rythmique, harmonique. Un voyage du XV°siècle à nos jours grâce à des chansons traditionnelles, des chansons enfantines, du répertoire plus classique, Menuet, Valse… et bien sûr du jazz.

Entrée gratuite sur réservation

Avec les élèves de l’école de musique de Loos et du Conservatoire de Lille Conservatoire de Lille Place du Concert Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:30:00 2021-12-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Conservatoire de Lille Adresse Place du Concert Ville Lille lieuville Conservatoire de Lille Lille