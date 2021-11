Lisieux Lisieux Calvados, Lisieux Concert d’ensemble vocal de Gabriel Fauré Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux Calvados Lisieux Concert d’ensemble vocal de Gabriel Fauré au théâtre de Lisieux. Avec Marie-Pascale Talbot au piano et Emmanuel Pleintel à la direction. Concert d’ensemble vocal de Gabriel Fauré au théâtre de Lisieux. Avec Marie-Pascale Talbot au piano et Emmanuel Pleintel à la direction. +33 6 70 48 36 82 Concert d’ensemble vocal de Gabriel Fauré au théâtre de Lisieux. Avec Marie-Pascale Talbot au piano et Emmanuel Pleintel à la direction. Théâtre de Lisieux

