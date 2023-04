Concert : Denis Cuniot « Dédicaces » musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Concert : Denis Cuniot « Dédicaces » musée d'art et d'histoire du Judaïsme, 23 mai 2023, Paris.

de 20h00 à 21h30

Public adultes. payant 25 € / 20 € (réduits* et Amis du mahJ) / 10 € (moins de 30 ans) * allocataires de minima sociaux, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d'un justificatif en cours de validité Piano solo klezmer. Concert donné à l'occasion de la sortie de l'album Dédicaces. Denis Cuniot joue Nano Peylet (Buda Musique). C'est au clarinettiste Nano Peylet, avec lequel il forma un duo dans les années quatre-vingt, que le pianiste Denis Cuniot doit sa « révélation klezmer ». En hommage à ce coup de foudre musical et amical qui lui permit de trouver sa voie, celle d'un pionnier du klezmer en France, Denis Cuniot prolonge leur échange et leur réflexion sur la possibilité de « faire du neuf avec la tradition » dans son dernier disque, enregistré au mahJ à l'automne 2022. musée d'art et d'histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

