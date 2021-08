Gigean Gigean Gigean, Hérault CONCERT DENIS BADAULT “PIANO SOLO, DEUX EN UN” Gigean Gigean Catégories d’évènement: Gigean

Hérault

CONCERT DENIS BADAULT “PIANO SOLO, DEUX EN UN” Gigean, 24 septembre 2021, Gigean. CONCERT DENIS BADAULT “PIANO SOLO, DEUX EN UN” 2021-09-24 – 2021-09-24

Gigean Hérault Gigean Concert Jazz. Denis Badault joue avec l’auditeur qui s’amusera à retrouver les titres. Concert Jazz. Denis Badault joue avec l’auditeur qui s’amusera à retrouver les titres. drak.bourgon@ville-gigean.fr +33 4 67 46 64 64 https://www.ville-gigean.fr/ Concert Jazz. Denis Badault joue avec l’auditeur qui s’amusera à retrouver les titres. dernière mise à jour : 2021-08-24 par OT ARCHIPEL DE THAU MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Gigean, Hérault Autres Lieu Gigean Adresse Ville Gigean lieuville 43.50118#3.7111