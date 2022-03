Concert – Denez Prigent Saint-Brieuc, 14 mai 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Denez Prigent Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Etienne Saint-Brieuc

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 22:30:00 Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Etienne

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Bienvenue dans Mil hent – Mille chemins, un album inspiré qui irradie d’une beauté fulgurante et nous emmène loin, dans une émotion toujours renouvelée, dans la profondeur du chant enraciné, incantatoire et sacré de DENEZ.

Et il suffit d’écouter son chant, sans en comprendre le mot breton, pour en sentir l’universelle humanité. Si on s’attarde à connaître la traduction, on entend mieux encore sa langue qui sait et qui dit. Et s’il chante en français, on entend encore son chant unique. Le même.

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Etienne Saint-Brieuc

