Concert Denez Prigent
Grand'Rue Eglise Saint-Malo
Dinan
2022-10-15

Ce concert dans un des lieux des plus prestigieux de Bretagne sera l'occasion pour l'artiste à la voix d'or de revenir à l'essence de son art où, depuis plus de trente années, il puise l'essentiel de son inspiration : la Gwerz. Véritable Diamant musical, d'après Georges Sand.

