Concert « Demi Quartet »

28 Rue de la Gare Le Chauffe-Savates, café associatif Risomes Mâlain

2022-10-07 – 2022-10-07

Le Chauffe-Savates, café associatif Risomes 28 Rue de la Gare
Mâlain

Mâlain

Cte-d’Or Concert du Groupe Demi Quartet au Chauffe-Savates, le café associatif de Mâlain le 7 octobre à 20h00.

Voix haut perchée et guitare à bout de plumes, ces deux zoziaux sifflotent avec Boris Vian, Barbara et bien d’autres piafs de génie, passant de la chanson française à la folk en un battement d’ailes… ! cafe-associatif@risomes.org Le Chauffe-Savates, café associatif Risomes 28 Rue de la Gare Mâlain

