Concert Demi Portion Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Concert Demi Portion Tarbes, 3 février 2023, Tarbes . Concert Demi Portion 23 rue Paul Cézanne TARBES au Centre culturel La Gespe Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 23 rue Paul Cézanne

2023-02-03 21:00:00 – 2023-02-03

TARBES 23 rue Paul Cézanne

Tarbes

Hautes-Pyrénées 14 14 EUR « Je sais rapper mais j’voulais pas être rappeur ! Un artiste qui marche bien devait être un menteur. »

Demi Portion, sur son morceau Retour aux sources, nous parle de celui qu’il ne voulait pas être. Il nous montre aussi celui qu’il cherche à être : un rappeur aguerri, qui pour autant ne ment pas, et reste fidèle à lui-même. Depuis près de vingt-cinq ans, l’artiste sétois ne se trahit pas, et dialogue avec son public, en toute sincérité. Ce dialogue avec le public, il le tisse sur les réseaux sociaux, mais aussi sur scène, son terrain de jeu favori depuis ses débuts. communication@lagespe.com +33 5 62 51 32 98 https://www.lagespe.com/ TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes au Centre culturel La Gespe Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 23 rue Paul Cézanne Ville Tarbes lieuville TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes au Centre culturel La Gespe Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Concert Demi Portion Tarbes 2023-02-03 was last modified: by Concert Demi Portion Tarbes Tarbes au Centre culturel La Gespe 3 février 2023 23 rue Paul Cézanne TARBES au Centre culturel La Gespe Tarbes Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées