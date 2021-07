Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire CONCERT D’ELSA À LA GUINGUETTE FISH&SHEEP Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

CONCERT D'ELSA À LA GUINGUETTE FISH&SHEEP 2021-07-18 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL La Carrière

Elle se fait connaitre de la scène angevine sous le nom d'Elsa Maria Massol en enregistrant des reprises guitare- voix + quatuor à cordes, de 10 morceaux issus du répertoire des Thugs. Par la suite, et épaulée par P. Edouard aux lyrics, Elsa développera un premier répertoire « pop-rock » en français. Avec son acolyte Raphaël Thuïa ils formeront le duo folk « My Sweet October ». En quête de sens, elle travaille actuellement sur son prochain EP, aux compositions très personnelles dans le registre chanson folk qu'elle affectionne tout particulièrement. Reprises folk avec l'artiste Elsa.

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse SAINT-FLORENT-LE-VIEIL La Carrière Ville Mauges-sur-Loire lieuville 47.36392#-1.02668

