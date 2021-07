Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Concert délocalisé du Festival de la Chaise-Dieu Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Concert délocalisé du Festival de la Chaise-Dieu 2021-09-27 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-27 12:00:00 12:00:00 musée Crozatier 2 rue Antoine Martin
Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR Par Les Cris de Paris (œuvre de Tarquinio Merula et Stefano Landi)



Ce concert, écho à l’exposition Memento, se déroulera de manière exceptionnelle dans la galerie des beaux-arts

Rendez-vous au musée Crozatier

Inscription obligatoire patrimoine.public@lepuyenvelay.fr +33 4 71 06 62 40 http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

